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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 236 إشغال طريق في البحيرة "صور"

اشغال طريق
اشغال طريق
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين  وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 236 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 122حالة بدمنهور ، و97 حالة بأبو حمص و17 حالة برشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.


 

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