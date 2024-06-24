بالأسماء.. نقل 7 مصابين في انقلاب سيارة إلى مستشفى الفيوم العام

أصيب، صباح اليوم الإثنين، 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.



وتبين إصابة كل من محمد .ك 35عاما مصاب بكسر في القدم اليمنىي، خالد .ط 19 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، حاتم .ط 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، معتز .ط 22 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، عاشور .ر 50عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم ، نوره . ر 21 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكسر باليد اليسري ، حنان .خ 20سنه مصابع بكسر بالقدم اليسرى، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم جميعا لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.