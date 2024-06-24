المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2486 لسنة 2024 جنايات قسم ثان والمقيدة برقم 374 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم فيها "سید ح س" 67 سنة، عاطل، ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2024/1/27 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة للنقيب "يوسف حمدي، معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للمخدرات بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها، الهيروين المخدر حوزة المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من ذات المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.