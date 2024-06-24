مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يعقد جلسته ويبحث آخر مستجدات العمل بالقطاع

عقدت جامعة قناة السويس مجلس الدراسات العليا والبحوث تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث

وصرح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن المجلس قد بحث مقترح اللائحة الإدارية و المالية لمركز الإرشاد النفسي - ذلك المركز الذي عزم قطاع الدراسات العليا والبحوث على إنشائه ليكون مركز خبرة رائدا في تقديم الإستشارات النفسية والإرشادية والتعليمية والتربوية على المستوى القومي والدولي

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن رسالة المركز هي دعم المستفيدين من خلال توفير الاستشارات النفسية الفردية أو الجماعية شخصيا أو عن بعد وتقديم البرامج التوعوية والتدريبية وفقا للمعايير القومية والدولية لتعزيز الصحة النفسية؛ لمساعدة المستفيدين على تنمية نقاط قوتهم والتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية والمهنية، ودعم المستفيدين داخل وخارج الجامعة لتعزيز الرفاهية الشخصية والاجتماعية والأكاديمية وتوفير تدريب تجريبي عالي الجودة لطلاب الدراسات العليا لدعم تطورهم كمحترفين طموحين في مجال الصحة النفسية. وتنمية مهارات البحث في مجال الصحة النفسية.

وقد استعرض المجلس تقرير عن زيارة لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التي جاءت الجامعة لمراجعة الملفات

كما قدم نائب رئيس الجامعة تقرير عن آخر استعدادات انعقاد المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية حيث تم الإعلان عن موعد انعقاده خلال الفترة 29 - 30 يوليو 2024 تحت عنوان: " الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي: آفـاق.. وتحديات" والذي يشهد مشاركة 10 جامعات مصرية"

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن باب التقدم للترشيح للجان القطاع بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس مفتوح حتى 31 يوليو القادم موضحا لهم كيفية التقدم والخطوات التي يجب اتباعها، كما تناول المجلس مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية، والمنح، بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات والمهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات.