استمرار حبس 7 متهمين تسببوا في قفز فتاة من شرفة شقة دعارة ووفاتها بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 7 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة واقتحام شقة دعارة والتسبب في وفاة فتاة جراء قفزها من شرفة منزلها خوفا من القبض عليها.

اقتحام شقة دعارة والتسبب في وفاة فتاة

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده مصرع فتاة سقطت من علو.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة تدعى "نعمة إيهاب"، إثر سقوطها من شرفة إحدى الشقق.

وبعمل التحريات تبين قيام 7 أشخاص من قاطني المنطقة، بمحاولة اقتحام الشقة بسبب ممارسة أعمال منافية للآداب بداخلها ومشاهدة رجال وسيدات يترددون عليها باستمرار، وأثناء ذلك ظنت الفتاة أنهم رجال شرطة وقامت بالقفز من الشرفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الـ7 أشخاص المتهمين، وجار التحقيق معهم حول ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2640 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.