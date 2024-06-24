أوكرانيا: إصابة 12 شخصا في قصف روسي على منطقة "دونيتسك"

أصيب 12 شخصا من سكان منطقة "دونيتسك"فى أوكرانيا جراء قصف روسي يوم أمس /الأحد/.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة "دونيتسك" فاديم فيلاشكين، اليوم /الاثنين/في بيان أورته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه "في 23 يونيو، أصاب الروس 12 من سكان منطقة دونيتسك: ستة في سيليدوف وثلاثة في كوراخوف، وواحد في كل من توريتسك وبيفنيتشني وزاليزني".

وأضاف أن "العدد الإجمالي لضحايا القصف الروسي في منطقة دونيتسك بلغ 2015 قتيلا و5081 جريحا"، مشيرا إلى أن هذا العدد لم يأخذ في الاعتبار الخسائر في ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشار إلى أنه "في وقت متأخر من الليلة الماضية، أسقطت القوات الروسية قنبلتين جويتين على سيليدوف في منطقة دونيتسك".

وعلى صعيد متصل - أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، موضحا أن هذه المنطقة كان بها مستودع للصواريخ الغربية الصنع ويتمركز فيه مرتزقة أجانب.

وأشار ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ؛ إلى أن المرتزقة الأجانب تعرضوا للهجوم في نفس المكان حيث أفاد السكان المحليون عن إصابة العشرات بعدما اتخذوا المصنع مركزا لهم، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الضربة بصاروخين من طراز "كاليبر" ولم ينجح الدفاع الجوي الأوكراني باعتراضهما.