محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة ، والثانوي العام خدمات 200 درجة ، والثانوي الخاص 140 درجة ، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1207 فصل دراسي يستوعب 53028 طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقاً للكشوف المرفقة .

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024 بلغ (141532) طالب وطالبة حضر منهم (140620) طالب وطالبة ونجح منهم (122584) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 87.1%.