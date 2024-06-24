"الداخلية العراقية" تعلن اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود مع إيران

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود العراقية الإيرانية.

وقال قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق محمد عبد الوهاب سكر - وفقا لما أودته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عدة عوامل منها مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنيا من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، وقرب سكان القرى الحدودية مع بعضها، والإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية أو إجراءات فنية إلكترونية، والفوارق الاقتصادية بين البلدين، وطبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها".

وأضاف قائد قوات حرس الحدود العراقي أن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات، موضحا أن حدود العراق مع 6 دول تبلغ أكثر من 3 آلاف و714 كيلو مترا، إلا أن أطولها مع إيران حيث تبلغ 1493 كيلومترا منها مع الحدود النهرية وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلو مترا والمتبقية حدود برية، 1500 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية في أربيل والسليمانية، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية الإيرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث تم البدء بتعزيز موارد القطعات الأمنية وتم تشكيل لواء لتعزيز أمن هذه الحدود وهو لواء 21 ومقره في حلبجة وتم تعزيزها بموارد بشرية، وتم إنجاز من 70 – 80 بالمئة من إنشاء 91 مخفرا على الصفر الحدودي".

وأشار إلى أنه تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعودًا إلى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية، مؤكدا أنه تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة.