تنفيذ أعمال التسوية لمسافة 1.5 كم داخل قرية القنان بأدفو

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بسرعة التنسيق مع المجتمع المدنى لتنفيذ أعمال التسوية داخل قرية القنان بطول 1.5 كم فى المسافة التى تربط القرية بالطريق الصحراوى الغربى إدفو / السباعية ، لحين البدء فى أعمال الرصف .

جاء ذلك فى ظل التفاعل المباشر من محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية سواء الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو عبر الواتس آب الشخصى للمحافظ أو أثناء الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية .

وأوضح إبراهيم سليمان بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان لرفع المعاناة اليومية عن المترددين على الطريق من المواطنين أو المركبات من عدم التسوية لنواتج الحفر لمشروع الصرف الصحى بقرية القنان ، والمدرج بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فقد تم التنسيق مع أهالى القرية ، وأصحاب سيارات النقل الثقيل لتنفيذ ذلك .

الدفع ب16 سيارة للنقل الثقيل والنصر للتعدين لرفع المعاناة عن المواطنين

لافتاً بأنه بمساهمة وتبرع من أصحاب سيارات النقل الثقيل ، والجليدر الخاص بشركة النصر للتعدين تم الدفع بـ 16 سيارة ساهمت فى نقل 60 عربة محملة بالتربة الزلطية تحت شعار " خلينا نساهم " ، لتسوية الطريق ، وجارى إستكمال الأعمال بالشكل المطلوب .

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