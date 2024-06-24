مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: تصريحات "بوريل" حول غزة تعد إقرارًا بإدانة إسرائيل

قال عبدالغني العيادي كاتب ومحلل سياسي ومستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إنّ تصريحات جويب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول قطاع غزة تعد إقرار بإدانة إسرائيل، إذ قال إن إدخال المساعدات قطاع غزة أمر مستحيل.

وأضاف "العيادي"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بوريل يضغط ويعمل على إعطاء الإمكانيات المادية والواقعية من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة".

وتابع: "تصريحات بوريل إدانة غير مباشرة ومستمرة لما يحدث في قطاع غزة، وتعبير عن أن الاتحاد الأوروبي لن يخرج من هذا الصراع ولن يكون محايدا سلبيا، لكنه محايد في إطار المساعدات الغذائية، وسيكون حاضرا ولازال كذلك".

وواصل المستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: "بوريل يحاول إعمال وتشغيل وإشغال القانون الخاص بعام 2007 الذي يلزم الدول في الاتحاد الأوروبي بالمساعدات، وما يعبر عنه بوريل ليس موقفا فرديا، لكنه ملزم للاتحاد الأوروبي، وفهو يتحدث في إطار قانوني، وذلك في ظل المفاوضات والحوار".