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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تعارض خطة تقييد استثمارات الشركات الأمريكية بها

أمريكا والصين
أمريكا والصين
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أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للخطة الأمريكية التي تستهدف تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم /الاثنين/ وفقا لما أورته وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ - إنه يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح.
وأضاف المتحدث أنه بينما أكد الجانب الأمريكي مرارا أنه ليس لديه أي نية "للانفصال" عن الصين أوعرقلة التنمية الاقتصادية للدولة، فقد أصر على إصدار الخطة المقترحة التي تقيد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين وتقمع التطور الطبيعي للصناعات الصينية..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في سان فرانسيسكو، وتؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وتعطل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وتزعزع أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
وأوضح المتحدث إن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.. مؤكدا أنه يجب على الجانب الأمريكي رفع القيود التي تؤثر على الاستثمار في الصين لتوفير بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي. 

الصين لخطة الأمريكية استثمارات