الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية يهيمن على مباحثات تشيسكيدي ووزير الدولة البلجيكي أندريه فلاهوت

هيمن الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على مباحثات رئيس الكونغو، فيلكس تشيسكيدي، مع وزير الدولة البلجيكي، أندريه فلاهوت.

ووفقا لبيان لرئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم /الاثنين/، فقد دان الوزير فلاهوت، الذي وصل إلى الكونغو الديمقراطية السبت الماضي، ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، معبرا عن اعتقاده بأن من المهم "ألا تتشتت أنظار أوروبا عن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا أيضا عدة قضايا خلال مباحثاتهما لاسيما التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لما نقلت صحف محلية اليوم.

من جهته، أكد الوزير البلجيكي أن الهدف من زيارته إلى الكونغو الديمقراطية هو مواصلة إظهار دعم بلاده لكينشاسا، وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار استمرارية التعاون المشترك بين البلدين في عدة ملفات أيضا منها الأمن والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد وغيرها...

من جهة أخرى، أكدت بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعمها لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في منطقتي "نيراجونجو" و"جوما" في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية في إطار عملية "سبرينجبوك" التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي بهدف حماية المواطنين ومنع متمردي حركة "23 مارس" من الاستيلاء على مدينة "جوما" عاصمة المقاطعة.

كما أكدت أنه على الرغم من رحيل بعثة الأمم المتحدة عن مقاطعة كيفو الجنوبية في إطار خطة فك الارتباط مع الكونغو الديمقراطية، فإن البعثة تواصل تنفيذ المهام المكلفة بها في إطار ولايتها في مقاطعتي "كيفو الشمالية" و"إيتوري".

