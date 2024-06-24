تجديد حبس متهم بدهس طفل في الأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس متهم بدهس طفل 15 يوما على ذمة التحقيقات.

دهس طفل بالأميرية

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (طفل – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته.

بالانتقال وسؤال والده قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة وقائدها مالك محل ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه