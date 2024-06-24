ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نظر محاكمة سما كلينك في الإهمال الطبي وانتحال صفة طبيب

سما كلينيك
سما كلينيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب

 محاكمة سما كلينك

وشمل قرار إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

سما سما كلينك الاهمال الطبي طبيب وانتحال صفة طبيب