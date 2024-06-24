رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل معمل التشخيص البيطري

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، فريق عمل معمل التشخيص البيطري بالجامعة لاعتماده من المجلس الوطني إيجاك طبقًا للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025-2017.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من المعمل في العملية التعليمية والبحثية، وفقا لرؤية واستراتيجية التعليم والتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أهم الخدمات التي يُقدمها المعمل هو تشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.



وأضاف "الجيزاوي"، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا فى تطوير وتحديث كافة معامل وأجهزة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتي تمثل أحد أسس النهضة البحثية والعلمية بالجامعة.