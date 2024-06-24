تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة لعام 2024-2025

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2024/2025، بحد أدنى 245 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة وذلك كمرحلة أولي.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 245 درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2023/2024.