"القومى للمرأة بالسويس" ضيفا بالصالون الثقافى للمصريين الأحرار

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة سماح مهدى امينه المرأة ندوة بمقر الحزب " عن دور المجلس القومى للمرأة " حاضرت بها هالة السباعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالسويس ، تحت اشراف الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا بالحزب وأمين الحزب بالسويس .

تحدثت سماح المهدى عن الخلفية التاريخية للمجلس القومى للمرأة وعن نشأته وتكوينه ولجانه ، وتحدثت هالة السباعي مقرر المجلس القومى للمراة بالسويس عن الدور الذى يلعبه المجلس داخل محافظة السويس وخاصة مكتب شكاوى المراة كما قامت بسرد الانشطة التى يقدمها المجلس لخدمة جميع طوائف المجتمع السويس، والتأكيد علي اهميه دور المرأة فى المشاركة الفعالة لبناء المجتمع.

جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وتحت اشراف الدكتوره هبة واصل الأمين العام للحزب .

بحضور بعض من قيادات الحزب وقيادات العمل العام بالمحافظة .

وفى ختام الندوة تقدم الدكتور عادل فاضل بالشكر لكل المشاركين بالحضور وتقديم شكر خاص للمجلس القومى للمرأة السويس ودورة الفعال و المؤثر فى السويس ، وطرح سبل التعاون المشترك بين الحزب والمجلس ، وتم تقديم درع الحزب لمقررة المجلس القومى للمرأة هالة السباعى لدورها المتميز بالمجلس وشهادة تقدير بأسم أسرة الحزب وبأسم جميع الحضور ، متمنيا التوفيق الدائم للجميع .

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