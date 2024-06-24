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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع عسكريين أردنيين في حادث قافلة مساعدات متجهة إلى غزة

مساعدات
مساعدات
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أفاد مصدر عسكري أردني بمصرع جنديين، وإصابة اثنين آخرين نتيجة حادث لقافلة مساعدات كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر العسكري، في بيان، اليوم الاثنين، أنه وقع حادث انقلاب 3 شاحنات عسكرية، أمس الأحد، كانت ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت.

وأوضح المصدر أنه نتج عن الحادث مصرع رقيب وجندي يتبعان مديرية التموين والنقل الملكي، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.

واختتم البيان: «تؤكد القوات المسلّحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية؛ لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها».

 

مصدر عسكري اردني مساعدات قطاع غزة