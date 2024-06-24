رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تسيير الجسر الجوي لإعادة حجاج القرعة

الإثنين 24/يونيو/2024 - 12:19 م

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية ومصر اليوم الاثنين؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد - فى تصريحات خاصة إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط للأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الاثنين - أن الفوج الأول من حجاج القرعة يضم 840 حاجا من محافظة المنوفية، مشيرا إلى أنهم سيعودون إلى أرض الوطن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على متن 3 رحلات.

وأضاف أن ضباط بعثة حج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رفعوا درجات الاستعدادات لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول 3 آلاف و45 حاجا من حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى اليوم، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإقامة في مكة المكرمة.

وأوضح أنه تم اليوم تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أنهم من محافظات القاهرة، ودمياط وبورسعيد، ونوه بأنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم الجمعة المقبل.