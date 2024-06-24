محافظ الشرقية يتابع الأعمال الجارية بمدينة بلبيس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفه 100 مليون جنيه ، والمُقامة تحت إشراف وزاره الموارد المائية والري والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الشركة المنفذة بغلق وتأمين الموقع وإحكامه بعمل كردون بالمنطقة التي تشهد تنفيذ الأعمال وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح الماره ، مشدداً على ضرورة تكثيف ورديات العمل بالتوازي مع إستكمال نقل المرافق لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لخدمه أبناء مدينه بلبيس.

واطمأن محافظ الشرقية على حجم الأعمال بالمشروع وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إقامة الخوازيق الساندة وجاري إقامة الخوازيق العاملة الأساسية وسط المجرى المائي وإستكمال أعمال نقل المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 55% وذلك لتهيئه الأجواء أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وتوجه المحافظ لمتابعة اعمال التجميل الجارية بميدان المحطة والتي شملت إقامة حديقة ومسطحات خضراء لتمثل متنفساً لأبناء المدينة ومتنزها لقضاء اوقات فراغهم، مشدداً على ضرورة استمرار تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما حرص المحافظ علي متابعة نقل سيارات الأجرة بالموقف العشوائي بميدان المحطة والذي يخدم خطوط البلاشون ميت جابر وذلك لمقرة الجديد بعد أن تم تزويده بالتندات لتوفير سبل الراحة للمسافرين والسائقين موجهاً رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف ومدير إدارة مرور بلبيس بمتابعة التزام السائقين بخط السير المحدد لهم وتحميل الركاب من الموقف الجديد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمقدم محمد عامر مدير اداره مرور بلبيس وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.