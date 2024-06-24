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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة  9 سفن وتم تداول  4000  طن بضائع و 311  شاحنة و190 سيارة حيث شملت حركة الواردات500 طن بضائع و149شاحنة و 165سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و 162 شاحنة و 25 سيارة.
و استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض ، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة سينا وغادرت ثلاث سفن وهي امل ، سينا والرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 250 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي بريدج، آيلة وآور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3365 راكب بموانيها. 
 

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