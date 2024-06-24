تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع و 311 شاحنة و190 سيارة حيث شملت حركة الواردات500 طن بضائع و149شاحنة و 165سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و 162 شاحنة و 25 سيارة.

و استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض ، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة سينا وغادرت ثلاث سفن وهي امل ، سينا والرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 250 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي بريدج، آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3365 راكب بموانيها.

