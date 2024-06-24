الأرثوذكسية: صوم الآباء الرسل أقدم صوم عرفته الكنيسة

قالت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صوم الآباء الرسل يعد أقدم صوم عرفته الكنيسة تبعا لقول السيد المسيح “ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ؟ وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ.”مت 9 :15.

وأضافت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، أنه تذكار لصوم بداية خدمة التلاميذ بعد حلول الروح القدس عليهم لذا يعتبر صوم الخدمة والخدام .

تابعت الكنيسة : يتميز بالخدمة وإبراز عمل الروح القدس إلي جانب الصلاة والصوم ، تحدد بشكله الحالي في عهد البابا خريستوذولوس( الـ66 من باباوات الكرسي المرقسي ) في القرن الحادي عشر، حيث تقرر أن يبدأ الصوم في اليوم الذي يلي عيد العنصرة ، وينتهي في عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين .

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن هذا الصوم هو الصوم الكنسي الوحيد الذي تختلف مدته من عام إلي اخر ( من 15 إلى 49 يوما ) ، لأن نهايته محددة ( 5 أبيب - 12 يوليو) بينما بدايته مرتبطة بعيد العنصرة الذي يختلف موعده كل عام.