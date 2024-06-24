الأهلي والزمالك.. تاريخ طويل من الانسحابات في مباراة القمة

يسيطر الغموض على مباراة القمة 128 في الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ظل تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة والانسحاب في حال عدم تحقيق مطالبه الأربعة التي أعلن عنها في بيانه الرسمي الأخير عقب مباراة المصري في الدوري.

وقرر الزمالك الانسحاب من مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي وسط حالة من الترقب على أمل تغيير مجلس الإدارة الأبيض موقفه بعد تدخل جهات مسئولة ابرزها وزير الشباب والرياضة للتدخل قبل مباراة الأهلي والزمالك .

وحال انسحاب نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة 128 سيكتب الفريق الابيض رقما جديدا في تاريخ طويل من الانسحابات في مباراة القمة سواء للزمالك أو الأهلي حيث شهدت مبارات القمة انسحابات كثيرة من جانب القطبين كانت البداية للأحمر والنهاية للأبيض.

الأهلي صاحب أول حالة انسحاب في تاريخ القمة

وبدأ مسلسل الانسحاب من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موسم 1940-1941 في مسابقة دوري القاهرة حيث كانت البداية من النادي الأهلي الذي انسحب من المباراة حيث كان الغريم التقليدي الومالك يتصدر جدول المسابقة والأهلي في المركز الثاني وكان المارد يحتاج للفوز بـ 8 أهداف ليتمكن من التتويج بالبطولة.

الزمالك ينسحب من القمة

وكان أول انسحاب لفريق الزمالك من مباراة القمة في موسم 1947-1948، عندما حسم الأهلي لقب دوري القاهرة وكانت مباراة القمة في الجولة الأخيرة، وطلبت إدارة نادي الزمالك وقتها تغيير موعد المباراة، ولكن اتحاد الكرة رفض ليقرر الفريق الأبيض الانسحاب من المباراة.

أزمة الحارس الفلسطينى مروان كنفانى

تسبب حارس الأهلي، الفلسطيني مروان كنفاني في أزمة في مباراة القمة موسم 1965-1966، بعد اعتراضه على هدف الزمالك الثاني ورفضه استكمال اللقاء مما تسبب في وقوع أحداث شغب عدة وانسحب لاعبو الأهلي من ملعب المباراة في الدقيقة 70 بعدما تقدم الزمالك بهدفين.

مروان كنفانى.. كلاكيت ثانى مرة

كرر الحارس الفلسطيني لفريق الأهلي مروان كنفاني الأزمة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مجددا في موسم 1971-1972، بعدما اعترض على احتساب هدف لصالح الزمالك وأعقب الاعتراض أحداث شغب من قبل الجماهير الحمراء وتم إلغاء المباراة في الدقيقة 66 وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك ينسحب من نصف نهائي الكأس

انسحب فريق الزمالك من مباراة القمة في عام 1982 في نصف نهائي كأس مصر، ولم يشارك الزمالك في المباراة اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية الخاصة بالمواجهة التي جمعت بين الطرفين في الدوري من نفس العام، خاصةً الهدف الذي أحرزه حسن شحاته في مباراة القمة وتم إلغائه، ليعتمد اتحاد الكرة وقتها فوز الأهلي في مباراة الكأس بعد انسحاب الفريق الأبيض.

انسحاب الزمالك بسبب قدري عبدالعظيم

قرر نادي الزمالك الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، حيث شهدت اعتراض الزمالك على تعيين قدري عبد العظيم حكمًا للمباراة، ولكن اتحاد الكرة أصر على تعيينه ومع تقدم الأهلي بهدف وأضاف حسام حسن الهدف الثاني ليعترض لاعبو وإداريو الزمالك على الهدف بداعي التسلل ويقرر الفريق الانسحاب، ليتم احتساب الفوز لصالح الأهلي وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه.

انسحاب الزمالك بسبب طرد أيمن عبدالعزيز

قرر نادي الزمالك الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي بعد مرور 4 دقائق فقط، وذلك بعد تدخل عنيف من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، ضد إبراهيم حسن ظهير أيمن الأهلي، ليشهر الحكم الفرنسي مارك باتا البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز الأمر الذي أغضب لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فاروق جعفر وقتها، ليقرروا الانسحاب من المباراة.

الأهلي ينسحب من قمة السوبر

وفي عام 2001، انسحب فريق الأهلي من مباراة القمة التي كانت ستجمعه أمام الزمالك في السوبر المصري حيث كان قرار النادي الأهلي بحجة ضيق الوقت نظرًا لعدد من المواجهات التي كان من المقرر أن يخوضها المارد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

انسحاب الأهلي قبل قمة البطولة العربية

أسفرت قرعة ربع نهائي البطولة العربية 2003-2004 عن وقوع القطبين الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ولكن قبل القمة أعلن الأهلي انسحابه بداعي وجود نقص عددي في قائمته بعد عدم الاستجابة لطلبه من القائمين على البطولة بقيد صفقاته الجديدة.

الانسحاب الأخير من نصيب الزمالك

أما آخر انسحاب في تاريخ مباريات القمة، فكان من نصيب نادي الزمالك الذي انسحب في عام 2020 من المباراة التي كانت ستجمع بين الطرفين في الدوري، حيث كان سبب ذلك الانسحاب هو الازدحام المروري في الشوارع المؤدية إلى استاد القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تزامنت مع موعد المباراة بعدما قرر الزمالك خوض اللقاء بالنشائين اعتراضا على قرارات اتحاد الكرة.