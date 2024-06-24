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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 20 شخصا جراء حريق بمصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية

حريق مصنع
حريق مصنع
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/أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ بمقتل 20 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع لانتاج بطاريات الليثيوم في مدينة "هواسونج" بمقاطعة "جيونج جي".
وقال مسئولو الإطفاء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الحريق اندلع في المصنع في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.. مشيرين إلى أنه تم إخماده في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت ذاته.
وكان العشرات من عمال الإنقاذ قد هرعوا إلى موقع الحريق للبحث عن 23 شخصا مفقودا من بينهم 20 عاملا أجنبيا، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

كوريا الجنوبية حريق بطاريات الليثيوم