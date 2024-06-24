إطلاق اسم فاطمة المعدول على مسابقة "التأليف المسرحي" لمهرجان شرم الشيخ الدولى

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن اطلاق مسابقة التأليف المسرحي في الدورة التاسعة باسم الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول .

مازن الغرباوي : فاطمة المعدول أحد رواد الكتابة لمسرح الطفل

وقال الغرباوي : اطلاق اسم الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول على مسابقة التأليف لكونها أحد رواد الكتابة لمسرح الطفل ، وجاء ذلك مواكبا لاطلاق مسابقة مسرح الطفل والنشء بالدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

وأعربت الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول عن امتنانها بأن تحمل مسابقة التأليف بالمهرحان اسمها وقالت : مممتنة وفي غاية السعادة، وأقدر بشدة رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي المخرج مازن الغرباوي فهو مسرحي مجتهد ومتميز وكنت اتابعه منذ بداياته ومن خلال المهرجان اشكر اصدقائي واولادي المسرحيين على الحب والاهتمام الذي اعتبره أجمل تكريم وتقدير لي .

فاطمة المعدول : اشكر اصدقائي واولادي المسرحيين على الحب والاهتمام الذي اعتبره أجمل تكريم وتقدير لي

الكاتبة والمخرجة الكبيرة فاطمة المعدول ولدت في القاهرة، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٧٠م، ولها السبق في الكثير من القضايا التي تخص الطفل، فبعد سفرها عام 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل عادت وهي مسلحة بالعلم عن كل ما يخص الطفل بجانب حبها وشغفها بالكتابة عن الطفل وعن المسرح، فهي أول مخرجة مسرح للطفل في مصر، وأول من طالبت بإنشاء مسرح للطفل، وهي أول من بدأت الاهتمام بذوي الهمم في الثمانينات، ولم يكن هناك مساحة تقبل وقتها، وهي دائما تنادي بقناة خاصة للطفل المصري، كما أنها أول امرأة تولت منصب مدير عام ثقافة الطفل عام 1996، وأصبحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في 1998، وتوالت بعدها المناصب التي تولتها ومنها: مديرًا لقصر ثقافة الطفل عام 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية عام 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983.

فاطمة المعدول لها السبق في الكثير من الأمور التي تخص الطفل كما قدمت أول مسرح للمعاقين في مصر، وأقامت وأشرفت علي ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل (عرائس وبشري) والعديد من الورش المسرحية للأطفال المعاقين والأسوياء .فاطمة المعدول سيدة عاشقة للطفل ومتفانية في خدمته وتثقيفه وتعليمه ومخلصة في حبها للأطفال لأنهم مستقبل مصر ومستقبل الأمة وحصلت المعدول على عدة جوائز مثل جائزة الثقافة الجماهيرية وجائزة اليونكسو، والجائزة الدولية في مهرجان القاهرة لسينما الطفل، وتجاوز حجم ما كتبته عن الأطفال الـ 50 مؤلفا، هذا غير ما قدمته كمخرجة فقد أخرجت العديد من المسرحيات للطفل.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة انجي البستاوي ويراسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة ايوب، و تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.