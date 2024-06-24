محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكى بأرض اللواء وناهيا

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية صباح اليوم للمرور على مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، للوقوف على سير العمل بها .

وتابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من إلتزام السائقين بالحارات المرورية، وإنتظام إستقلال الركاب للسيارات بمختلف خطوط السير التى تتضمنها المواقف، مؤكدا عليهم بالإبلاغ عن أية شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية بالإلتزام بالجداول الزمنية للأعمال و الحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإنتظار خارج المواقف وبمحيطها حفاظا على السيولة المرورية التى تشهدها المناطق المحيطة منذ بدء العمل بتلك المواقف.

وإستهل محافظ الجيزة جولته بموقف السيارات الملاكى وموقف الأقاليم والسرفيس بأرض اللواء حيث تابع المحافظ جانب من الأعمال الإدارية بالمواقف الخاصة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة موقف سرفيس وملاكى ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الإستثمارية الملاصقة له، وأشار المحافظ إلى أن الموقف ساعد على إستيعاب حركة السيارات بمحيط كوبرى ناهيا والذى كان يعانى من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وإنتظار السيارات على جانبى الطريق.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية أعلى كوبرى ناهيا والتى تشمل إستبدال الأسوار الحديدية بسور خرسانى لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبرى وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة، موجها مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال دون تأخير نظرا لكونه أحد أهم المحاور المرورية التى تخدم أهالى منطقة ناهيا ومحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية محمد نور السكرتير العام المساعد وياسر سامى رئيس حى العجوزة و عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمد العناني وصابر علي نائبى رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي مسئولى مديرية الإسكان بالجيزة.