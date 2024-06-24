كاتب صحفي: مصر تتصدر دول إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ مصر تتصدر القارة السمراء في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل أحد عوامل زيادة الحصيلة الدولارية والدخل القومي لأي دولة، موضحا أن هذا الاستثمار يتسم أنه يأتي مباشرةً للدولة حتى يدخل في الحسابات الدولارية بشكل مباشر.

وأضاف «عز الدين»، حلال لقائه، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يكون حجمه كبير، موضحا أنه يأتي من الشركات الأجنبية سواء العالمية أو الإقليمية والعربية، مشيرا إلى أن منذ عام 2014 كانت بداية دخول الاستثمار الأجنبي المباشرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاستثمارات الغير مباشرة تأتي من المشاركات الداخلية في أسواق المال، لافتا إلى أن الذي يميز الاستثمار الأجنبي المباشر أنه يدخل في الحسابات الجارية للدولة مباشرة مثل دخل قناة السويس أو السياحة أو تحولات المصريين العالمين بالخارج.

