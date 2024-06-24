النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت باختناق في حريق شقة بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الخامس نشب بها حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والإستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت باختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، ونتج عنه إصابة سيدة باختناق تم نقلها للمستشفى