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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الثانوية

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ
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قال بيان لغرفة عمليات تعليم محافظة كفر الشيخ، إن الغرفة لم ترصد أي شكاوى من طلاب الثانوية  بمدرسة النور للمكفوفين، سواء خلال وعقب أدائهم مادة اللغة العربية الورقة الثانية، وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين، الامتحان وعبر طلاب الثانوية العامة للمكفوفين بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة «اللغة العربية» الورقة الثانية، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي تستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.

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