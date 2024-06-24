بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على صحراوي الأقصر

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الغربي بطريق الرزيقات بجوار كوبري الرزيقات، بنطاق مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، بلاغاً يفيد إصابة 10 اشخاص بإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث سير إثر إنقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوى الغربي طريق الرزيقات، وعلى الفور تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث والجهات المعنية.

وبالفحص، تبين إصابة كلا من "صفية ا ش" ٤٨ سنة، كدمات، و"محمود أ ع" ٢٩ سنة، كدمات، "أحمد ع أ" ٥٧ سنة، جرح قطعي بالرأس، و"حسن ي ط" ٣٧ سنة، شبه كسر بالعمود الفقري، حيث تم نقل المصابين الأربعة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى حورس المركزي بمدينة أرمنت، فيما تم نقل باقي المصابين عن طريق الأهالي قبل الاتصال بالاسعاف، وتم عودة السيارات التي لم تنقل مصابين.

وحررت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أرمنت، المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف أسباب وملابسات الحادث.