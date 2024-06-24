دفعة أولى.. توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع 2 طن لحوم بلدية كدفعة أولى من صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا وخاصة فى القرى والنجوع، وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والتموين، ضمن مبادرة "من المصريين إلى المصريين" المقدمة من وزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ أن عملية التوزيع تتم طبقاً لكشوف المستحقين المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم فى صوره المختلفة للفئات و الأسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، و أماني تامر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

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