22 % زيادة في الصادرات الغذائية لأمريكا بالربع الأول من 2024

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلي السوق الأمريكي بنسبة 22% لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي حيث يعد سوق المتحدة الامريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بما يعادل 4% من إجمالي الصادرات.

و أضاف المجلس في بيان له، أنه في إطار سعى مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلي السوق الأمريكي فقد نظم المجلس مشاركة 45 شركة مصرية في معرض Summer Fancy Food Show الذي يستمر 3 أيام بمشاركة 45 شركة مصرية مصدرة للمنتجات الغذائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلي مشاركة 31 شركة تحت مظلة الجناح المصري، كما تشارك 14 شركة من أعضاء المجلس فى الجناح المنظم بالتنسيق بين المجلس التصديري ومشروع TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

حضر افتتاح المعرض الوزير المفوض التجارى رباب الجويلى - مكتب التمثيل التجارى فى واشنطن حيث قامت بزيارة كافة الشركات العارضة، مؤكدة على ان المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير فى هذا السوق الهام. و صاحبها فى جولتها علاء الوكيل - عضو مجلس ادارة المجلس، دينا حسنى - عضو مجلس ادارة المجلس، هبه سهيل - مدير إدارة المعارض بالمجلس.

وكشف المجلس التصديري للصناعات ، عن التنسيق مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ومكتبه فى واشنطن للترويج لكافة الشركات المصرية المشاركة ودعوة كبار الشركات الأمريكية المستوردة لزيارة الجناح المصرى و الالتقاء بالشركات العارضة لبحث فرص التعاون المتاحة..



وكشفت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل الخضروات والفاكهة ‎المجمدة و المكرونات، والحلويات والسناكس، والمعلبات والعصائر، صلصلة الطماطم و الصوصات و مركزات الطماطم، منتجات الألبان و الأجبان، العسل و المربات، زيوت الطعام، الزيتون وزيت الزيتون والمخللات وغيرها من منتجات تلقى قبول واسع بالسوق الأمريكى.

وأشارت إلي أن المجلس يقوم بتنظيم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية خاصةً التى لا يوجد بها معارض متخصصة حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى و الاستعانة بخبراء التسويق المتخصصين فى السوق المستهدف لضمان الوصول للمستوردين الجادين بهدف زيادة الصادرات والإسهام في تحقيق رؤية الدولة المصرية للوصول بالصادرات للمستهدفات المطلوبة.