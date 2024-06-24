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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يزور مقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة لمقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.

والتقى النائب العام، مدير الجامعة ماتسكيفيتش إيجور ميخائيلوفيتش، الذي اصطحبه في زيارة تفقدية للجامعة، وأطلع “شوقي” ووفد النيابة العامة المرافق له، على كليات الجامعة وأقسامها وهيكلها الإداري وما تمنحه من درجات علمية لأعضاء النيابة العامة الروسية. 

وتباحث النائب العام ومدير الجامعة في سبل تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والروسية.

 

 

 

 

 

 

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