برلمان مقدونيا الشمالية ينتخب كريستيان ميكوسكي رئيسا للوزراء

انتخب برلمان مقدونيا الشمالية، هريستيجان ميكوسكي زعيم حزب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية القومية (الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية) رئيسا للوزراء.

وذكر راديو "أر تي بي إف" البلجيكي اليوم /الاثنين/ أن 77 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح هريستيجان ميكوسكي مقابل 22 صوتا ضده.. لافتا إلى تغيب 21 آخرين عن الجلسة.

وأشار الراديو إلى أنه على الرغم من تقدم ميكوسكي بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 مايو الماضي، إلا أن الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية لا يتمتع إلا بأغلبية صغيرة في البرلمان؛ لذلك قام ميكوسكي بتشكيل ائتلاف مع التحالف الألباني "فلين" الذي يضم مجموعة أحزاب الأقلية الألبانية والحزب الليبرالي الصغير "من أجل مقدونيا".

ويشغل القوميون 15 منصبا وزاريا، ويشغل تحالف "فلين" 6 بينما يشغل حزب "من أجل مقدونيا" منصبين.. وتحل الحكومة الجديدة محل الديمقراطيين الاشتراكيين، الذين كانوا في السلطة لمدة سبع سنوات، وتراجعت شعبيتهم لاتهامهم بسوء إدارة شئون البلاد.

ويستبعد المراقبون أن تحقق البلاد تقدما في ملف عضوية الاتحاد الأوروبي تحت قيادة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، لأن المواقف القومية للحزب أدت إلى توتر العلاقات مع اليونان وبلغاريا المجاورتين.

ويتولى اتحاد المحافظين الديمقراطي الاجتماعي لمقدونيا السلطة في مقدونيا منذ عام 2017، والتي أعيدت تسميتها إلى مقدونيا الشمالية في عام 2019، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2020.