خلال يومين.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن في بني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، تقريرا بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو الجاري "بقرية منشأة عمرو مركز الفشن، مكونة من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - الأسنان ) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1314 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 46 - معمل طفيليات 52- حالات الأشعة العادية 14 -استصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة- تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 32 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الاسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي ،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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