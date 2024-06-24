محافظ المنيا يوجه بحل فوري لمشكلات مياه الشرب فى عدد من المدن

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين رؤساء المراكز بسرعة الاستجابة لشكاوى بعض المواطنين المتعلقة بأعطال ومشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المناطق على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء أعمال صيانة الشبكات بانتظام، للتأكد من عملها بكفاءة وجودة عالية خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يزيد الضغط على الشبكات.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أوضح الدكتور رجب القياتى رئيس مركز ديرمواس، انه تم إصلاح كسر ماسورة الصرف الزراعى الرئيسية والذى نتج عن أعمال حفر توصيل الصرف الصحى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المياه الجوفية ، لافتاً إلى انه تم سحب المياه الجوفية باستخدام معدات الوحدة المحلية واتخاذ كافة التدابير اللازمة وإزالة أسباب الشكوى ، وذلك في استجابة فورية لاهالى قرية اسحق ـ بنى سالم التابعة للوحدة المحلية بنى حرام.



وفى مركز بنى مزار، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز ، أنه تم إصلاح العطل الموجود بماسورة مياه الشرب بعمارات العكاك ـ شرق المحطة مما أدى إلى ضعف مياه الشرب ، مشيراً إلى أنه تم تغيير المواسير بالكامل تحت إشراف الوحدة المحلية وتلافي أسباب المشكلة تحقيقاً للصالح العام وإرضاءً للمواطنين.



وفى مركز ومدينة سمالوط، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب في شارع السيالة بقرية الجزائر التابعة لمجلس قروى قلوصنا، حيث تم إصلاح الماسورة وشفط المياه المتراكمة بسرعة وفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط .



وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بعملية تطهير مجرى الصرف الصحي في شارع ماري يوحنا، حيث انتقل على الفور رئيس المركز إلى الموقع عقب تلقى شكوى المواطنين بدير جبل الطير من وجود طفح مجرى الصرف الصحي وتم شفط المياه ووضع الرمال وتسوية الشوارع الرئيسية والجانبية باستخدام معدات الوحدة المحلية.



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