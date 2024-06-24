تكريم الفائزين بجوائز الدورة السادسة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي".. صور

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل ختام الدورة السادسة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، والتي يُنظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

حضر حفل الختام الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس ملتقى مواسم المسرح الجامعي، ونخبة من المسرحيين.

نيفين الكيلاني: الملتقى يُمثل أحد أهم الفعاليات لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين



أكدت وزيرة الثقافة على أهمية الملتقى كونه أحد أهم الفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال المسرح، وذلك تنفيذاً لأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 ،كما أشارت إلى أن الملتقى يُتيح الفرصة لطلاب الجامعات لعرض مواهبهم المسرحية المتنوعة، في جوٍ مُحفزٍ للتعبير الإبداعي.

ووجهت وزيرة الثقافة، التحية للقائمين على الملتقى، مشيرة إلى أن الملتقى سيظل منارة إبداعية في مسيرة الوزارة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين الشباب.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الدورة السادسة كالآتي:-

الاختبار" من عين شمس يحصد جائزة أفضل عرض مسرحي و"لحظة فارقة" من المنصورة ثانياً و"بيت سيء السمعة" من عين شمس ثالثاً

حصدت مسرحية "الاختبار" جامعة عين شمس، جائزة أفضل عرض أول، وحصلت مسرحية "لحظة فارقة"جامعة المنصورة، على جائزة أفضل عرض ثانٍ، وفاز العرض المسرحي "بيت سيء السمعة"جامعة عين شمس بجائزة أفضل عرض ثالث.

وجاءت جوائز أفضل ممثلة مناصفة بين كل من: جودي محمد عن عرض "بيت سيء السمعة" جامعة عين شمس و نادين أشرف، عن عرض "بيت سيء السمعة" جامعة عين شمس.

وفاز بجائزة أفضل ممثل كل من: فادي رأفت، عن عرض "الاختبار" جامعة عين شمس، و أحمد السويفي، عن عرض "بيت سيء السمعة" جامعة عين شمس.

وذهبت جوائز أفضل ديكور لكل من: باسم وديع، عن عرض "ليتنا لا ننسى"جامعة حلوان و إسلام جمال، عن عرض "مطلوب" جامعة حلوان.

وحاز على جائزة أفضل أزياء كل من: فيرونيا شكري، عن عرض "مطلوب"جامعة حلوان، وفارس المراكبي وريم محسن، عن عرض "لحظة فارقة" جامعة المنصورة.

كما حصل على جائزة أفضل مخرج كل من: عبد الرحمن محمد، عن عرض "الاختبار" جامعة عين شمس، وعلاء عسكر عن عرض "لحظة فارقة" جامعة المنصورة.

تكريم لجان تحكيم “مواسم المسرح الجامعي”

كما حرصت وزيرة الثقافة، على تكريم لجان تحكيم "مواسم المسرح الجامعي"، والتي يترأسها الناقد الكبير عاطف النمر، وتضم في عضويتها: "الفنان سامح مجاهد، الفنان محسن منصور، مهندس الديكور محمد الغرباوي، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة".

كما سلمت وزيرة الثقافة مجموعة من شهادات التقدير للمتميزين في العروض، وهم "جهاد محمد، عرض "لحظة فارقة"، جامعة المنصورة نورهان عشوش، جامعة المستقبل هاجر سيد، وسهيلة محمد عن عرض "الدخان"، جامعة حلوان ايهاب اسماعيل، عرض "ليتنا لا ننسى"، جامعة حلوان رضوى شريف، "الغرفة المغلقة"، جامعة عين شمس نورهان محمد، عرض "مطلوب"، جامعة حلوان محمد هاشم، عرض "لحظة فارقة"، جامعة المنصورة أدهم فيتو، عن عرض مطلوب ، جامعة حلوان عبد الله محمد، وعبد الله سعد، وميرنا محمد، وأنجي سامر، عن عرض "الاختبار" جامعة عين شمس محمود حلواني، عن عرض" بيت سيء السمعة "عين شمس علياء الحقباني "القفص" جامعة حلوان أحمد نادي، وهايدي حسن، عن عرض "الدنس" جامعة عين شمس كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للأداء الجماعي لعرض "المحقق الذي فقد عقله" لجامعة القاهرة.