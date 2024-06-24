حماس تعلن تمسكها بوقف إطلاق النار بشكل دائم

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إنها مصرة على أن يتضمن أي اتفاق تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأكدت حماس، أن شروطها "ضرورة لابد منها، لقطع الطريق على محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإفساد الاتفاق، متهمة إياه باتباع أسلوب "المراوغة والخداع وإدامة العدوان والإبادة" ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني، ردا على تصريحات نتنياهو في مقابلة مع القناة "14" العبرية: "إن الموقف الذي عبّر عنه رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، والذي يؤكد فيه استمراره في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وأنه يستهدف اتفاقاً جزئياً يستعيد من خلاله عددا من الأسرى فقط؛ ويستأنف الحرب بعدها، هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه، عن موافقة مزعومة من الاحتلال".

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى الضغط على "حكومة الاحتلال الفاشية لوقف حربها ضد شعبنا الفلسطيني"

كما طالبت حماس الإدارة الأمريكية باتخاذ قرار واضح، "بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكا أساسيا في ارتكابها".

وجاء البيان في أعقاب تصريح بنيامين نتنياهو أن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على "حماس".