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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ترك وظيفته.. ثلاثيني يحاول إنهاء حياته بحبة الغلال السامة في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شاب في عقده الثالث بحالة اعياء جراء اقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية عقب تركه لوظيفته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

شاب يحاول إنهاء حياته بحبة الغلال السامة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب في عقده الثالث مصاب بحالة إعياء وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب أقدم على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية عقب تركه لوظيفته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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