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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من أعلى عربة مياه بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه إثر سقوطه من أعلي عربة مياه عقب اختلال توازنه بقرية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أية النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من أعلى عربة مياه عقب اختلال توازنه بقرية أبو مسلم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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