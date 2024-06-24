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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحد أدنى 254 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 254 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة كمرحلة أولى.

قال محافظ كفرالشيخ، أن درجات القبول بتنسيق الثانوى العام انتظام 254 درجة، والثانوى العام خاص 140 درجة، والثانوى العام منازل 140 درجة، والثانوى والعام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى عدد المقبولين بالصف الأول الثانوى بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، وبناءً على القرار الوزارى رقم 357 لعام 2018.

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسى 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، وتعليم مزدوج.

ومن جانبه أوضح " محمد عبد الله"، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة وأضاف أنه بعد الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفرالشيخ التعليمية.

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