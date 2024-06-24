الأهلي والزمالك.. موعد وصول الحكم الإسباني

يصل طاقم التحكيم الإسباني بقيادة اليخاندرو مونييز إلى القاهرة اليوم الأثنين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مباراة القمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي غدا الثلاثاء ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز وسط حالة من الترقب بعد رفض الزمالك خوض اللقاء.

موعد وصول طاقم التحكيم الإسباني لمباراة القمة

ومن المنتظر وصول طاقم تحكيم مباراة القمة بقيادة الإسباني اليخاندروا مونييز إلى القاهرة مساء اليوم الأثني، من أجل الاستعداد لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدًا.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في مسابقة الدوري الممتاز.



حكم ساحة: اليخاندرو مونييز رويز.

حكم مساعد أول: ديسجو سانشيز روخو.

حكم مساعد ثان: فابيان بلانكو.

حكم رابع: فرانشيسكو خوسيه.

حكم VAR: سانتياجو خايمي.

حكم VAR مساعد: أنخيل أورتيز.

موقف الزمالك من مباراة القمة

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بقرار عد م خوض لقاء الأهلي، و المقرر لها غدا في منافسات الدوري الممتاز، بعدما أعلن ذلك خلال أجتماع وفد الزمالك مع رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب.

ومن المقرر أن يخرج الزمالك مساء اليوم ببيانا صحفيا عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي.

وطالبت إدارة الزمالك عدد من المطالب خلال بيانه، من بينها التحقيق العاجل فيما حدث في المباراة الأخيرة من مخالفات تحكيمية صارخة، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة، وإيقاف حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق.

بجانب عدم مشاركة فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.