تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج تصميم الإعلان الرقمي بـ"تطبيقية حلوان"

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة هذا العام عن معلومات عن برنامج تصميم الإعلان الرقمي بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة.

حيث اشارت الى ان برنامج تصميم الإعلان الرقمي هو برنامج يهدف الى تخريج مصمم اعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في هذا المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الابداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في ضوء أخلاقيات المهنة.

وتتضمن مجالات البرنامج استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة وكذلك الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتصميم المواقع الالكترونية وتصميم الالعاب الرقميه و استراتيجية التصميم لوسائط التواصل الاجتماعي والتصميم التفاعلي وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمى ١٠ فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.

