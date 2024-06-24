الرئيسان السابقان لبنين توماس يايي بوني ونيسيفور سوجلو يزوران نيامي

ذكر راديو (فرنسا الدولي) في نشرته الإفريقية نقلا عن المكتب الإعلامي الخاص برئيسي بنين السابقين نيسيفور سوجلو وبوني يايي أنهما سيتوجهان في وقت لاحق اليوم الاثنين إلى نيامي ؛ في محاولة لتهدئة الأمور بين البلدين.



وأشار الراديو إلى أن الرئيسين السابقين بصدد التوجه إلى نيامي اليوم للمساهمة في استعادة العلاقات الودية والأخوية بين البلدين..موضحا أنه سيتم خلال الزيارة إجراء لقاءات مع المسؤولين النيجريين وبخاصة سلطات المجلس العسكري النيجري.



ووفقا للراديو، فإن الرئيس نيسيفور سوجلو هو الذي استحضر فكرة الوساطة لأول مرة بعد بضعة أشهر من اندلاع الأزمة وأراد أن يقودها أثناء منتدى رؤساء الدول السابقين الذي ينتمي إليه مع النيجيري أولوسيجون أوباسانجو، لكنه لم يتمكن من ذلك آنذاك غير أنه سيقوم الآن بهذه المهمة مع توماس بوني يايي رئيس بنين السابق ورئيس حزب الديمقراطييين المعارض حاليا.

ولم يحدد المكتب الإعلامي ما إذا كانت سلطات بنين قد تم إبلاغها رسميا بهذه المبادرة، ويبقي معرفة رد فعل السلطات في نيامي والخطوات التي من المنتظر أن تقوم بها في سبيل إيجاد حل للأزمة.

