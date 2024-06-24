خبير تنمية بشرية: 70% من الخدمات الحكومية رقمية.. وحوكمة 45 مركزا تكنولوجيا

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، إن الأمم المتحدة ترى أن المنظومات داخل الدولة تعتمد على الموظف العام بشكل أساسي، ومصر من أكبر الدول بعد إندونيسيا من حيث الجهاز الإداري للدولة، حيث تحتوي إندونيسيا على 34 وزارة ومصر تضم 30 وزارة.

وأضاف حسان خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تخصيص الأمم المتحدة ليوم 23 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، هو نوع من التكريم والتقدير للعاملين داخل الحكومات بشكل أساسي على مستوى العالم.

وتابع: خلال الفترة الماضية تم استحداث العديد من أساليب العمل في بعض الوزارات، حيث أن هناك نحو 70% من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛ أصبح بها نوع من الرقمنة بشكل أساسي، و25 ألف مشروع يديرها الجهاز الإداري للدولة، كما تم حوكمة أكثر من 45 مركز تكنولوجي تابعين للإدارات المحلية من خلال أطر كبيرة تقوم بها الدولة.