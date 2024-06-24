الأرصاد تحذر: الحرارة تصل لـ 45 درجة بهذه المناطق

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقا لتوقعات الخبراء، يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت منار غانم في لقاء مع برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم أيضًا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2 متر .

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة المرتفعة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت منار غانم، أن البلاد بدأت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يعتبر منخفض جوي مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه، ما يعني ارتفاع في نسب الرطوبة يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على الأماكن الساحلية والقاهرة والوجه البحري، والتي تصل في الوجه القبلي والصعيد إلى 45 درجة مئوية.

