القمص بطرس بطرس بسطوروس يهنئ الكنيسة ببدأ صوم الرسل

هنأ القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، الكنيسة ببدء صوم الرسل قائلاً: الصوم الحقيقي هو الذي يتدرب فيه الصائم على ضبط النفس ويستمر معه ضبط النفس كمنهج حياة .

وأضاف “بسطوروس” حسب ما نشره عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، اليوم الاثنين، وهو لا يقتصر علي منع الجسد من غذائه وإنما يجب فيه من الناحية الإيجابية تقديم غذاء للروح .

وتابع “بسطوروس” : هو عمل روحي داخل القلب أولا ، وهو الذي يقربنا من الله ، اليوم نبدأ صوم الأباء الرسل ، كل عام وأنتم بخير .." نادوا بصوم" 1مل 21: 9