محافظ أسوان: تخطى المستهدف فى توريد القمح بنسبة 119.7 %

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كميات قمح مورده 438 ألفا و 837 طن

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 119.7 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 438 ألف و 837 طن ، فى حين أن المستهدف 366 ألف و 670 طن .

مؤكداً بأنه فى ظل التعاون البناء بين المسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة تستكمل اللجان الفرعية جهودها فى المواقع التخزينية التى مازال بها مساحات تخزين وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك حيث بلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقغ التخزينية داخل المحافظة ، بالإضافة إلى التقاوى 161 ألف و 934 طن ، فيما بلغ إجمالى كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بما فيها التقاوى خارج المحافظة فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا 276 ألف و 903 طن ، وبالتوازى يتم متابعة إستلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، والمتعلق بزيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 .