مقتل «محمد صلاح» مطور الأسلحة في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل مطور الأسلحة في حركة حماس محمد صلاح في غارة على قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو للغارة التي استهدفت محمد صلاح.

وقال أدرعي "قضت طائرة تابعة لسلاح الجو مساء أمس الأحد، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية على المدعو محمد صلاح، الذي كان يعمل في مشاريع تطوير في ركن الإنتاج التابع لمنظمة حماس".

وأضاف أن صلاح لعب دورًا في مشروع تطوير وسائل قتالية استراتيجية لصالح حماس وأشرف على عدة خلايا في حماس كانت تعمل على تطوير الوسائل القتالية.



وفي سياق متصل، أكد منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الشرق الأوسط يقترب من رؤية توسع الصراع إلى لبنان بعد أيام فقط من تهديد حزب الله اللبناني لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورج: “خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يتزايد يوما بعد يوم”، لافتًا “نحن على شفا اتساع الحرب بالشرق الأوسط".

وأضاف أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيلًا.

من جانبها، دعت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين كافة الأطراف في الشرق الأوسط إلى تفادي خطر توسيع الحرب.

فيما أكدت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب أن بلادها تدعم مقترح بوريل للتعاون مع الدول العربية لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط.