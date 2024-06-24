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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري خلال مشاركته
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يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين، إلى دولة جنوب السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر لمدة أربعة أيام .

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بلقاء الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان ، وإجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لافتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة.

وزير الري السودان هانى سويلم الموارد المائية زيارة رسمية